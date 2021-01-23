Salgın sürecinde görüşemedikleri çocuklarıyla jandarma sayesinde hasret giderdiler
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Salgın sürecinde görüşemedikleri çocuklarıyla jandarma sayesinde hasret giderdiler

23.01.2021 14:59 | Son Güncelleme: 23.01.2021 15:03
Salgın sürecinde görüşemedikleri çocuklarıyla jandarma sayesinde hasret giderdiler

Karabük'te jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir çocukları ve torunlarıyla bir araya gelemeyen kişileri telefonla görüntülü görüştürdü.

Karabük'te jandarma ekipleri, ziyaret ettikleri köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle uzun süredir çocukları ve torunlarıyla bir araya gelemeyen kişileri telefonla görüntülü görüştürdü.

Eskipazar Jandarma Komutanlığında görevli personel, rutin ziyaretleri sırasında Belen köyünde yaşayan 66 yaşındaki Hüseyin Gökkaya'yı, uzun süredir görüşemediği İstanbul'daki oğluyla telefonla görüntülü görüştürdü.

Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personeli de Kahyalar köyünde Remzi ve Fatma Coşkun çiftinin, İzmit'te yaşayan kızları ve torunlarıyla telefonla görüntülü görüşmesine aracılık etti.

Çocukları ve torunlarıyla görüntülü görüşerek hasret gideren aileler, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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