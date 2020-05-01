Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
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Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak

Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
01.05.2020 09:32 | Son Güncelleme: 01.05.2020 09:50

Koronavirüs salgınından dolayı çekimleri durdurulan Sefirin Kızı dizisi için sezon finali kararı alındı. Bu ay çekimlerine başlanacak olan dizi, 4 bölüm sonra yani 19. bölümüyle sezon finali yapacak.

Star TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Sefirin Kızı'nın çekimleri koronavirüs salgını nedeniyle Mart ayında durduruldu. Yeni bölüm çekimleri henüz başlanmayan dizi için yeni bir karar verildi.

19. BÖLÜMDE SEZON FİNALİ YAPACAK

Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Erhan Alpay, Uraz Kaygılaroğlu, Hivda Zizan Alp, Doğukan Polat, Erdal Küçükkömürcü, Tülin Yazgan, Gonca Cilasun'un başrollerde oynadığı Sefirin Kızı dizisinin sezon finali tarihi belli oldu. Sefiri Kızı dizisinin yeni bölümlerinin Mayıs ayı içerisinde çekilmesi bekleniyor. Çekimlerin başlamasının ardından dizi 4 bölüm daha yayınlanıp sezon finali yapacağı öğrenildi. Sefirin Kızı 19. bölüm ile sezon finaline çıkacak.

Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon final yapacak

SEFİRİN KIZI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sefirin Kızı, son olarak 16 Mart Pazartesi akşamı 14. bölümüyle ekrana gelmişti. Sefirin Kızı son bölüme Sancar ve Nare arasındaki duygusal sahneler damga vurdu. Sancar'ın Menekşe'nin hamile olduğunu açıklamasından sonra Nare radikal bir karar aldı. Gözyaşlarına boğulan Nare, "Kalbim beni ele geçirdiğinde seni affetmek için sebep arıyorum. Benim kızıma yeni baba olduğun gün başka bir kadından çocuk yapıyorsun. Benim tahammülüm çok ama o kadar da çok değil. Adını bir daha ağzıma almayacağıma nasuh tövbesi olsun" dedi. Sancar ise Nare'nin bu sözlerinden sonra çöküp kaldı.

Salgın nedeniyle çekimleri durdurulan Sefirin Kızı, 19. bölümle sezon finali yapacak
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