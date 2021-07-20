Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
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Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İZMİT Orduevi önünde dün gece çıkan kavgada kalabalık bir grup 3 kişiye saldırdı.

İZMİT Orduevi önünde dün gece çıkan kavgada kalabalık bir grup 3 kişiye saldırdı. Orduevi'ndeki askerler kavgaya müdahale ederek saldırıya uğrayan gençleri kurtardı. Olay dün gece saatlerinde İzmit Kozluk Mahallesi'nde bulunan Orduevi'nin önünde meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada kalabalık bir grup, 3 gence saldırdı. Kavgayı gören Orduevi'nde görevli askerler olaya müdahale etti. Askerleri gören grup kaçarken, saldırıya uğrayan 3 kişiye askerler yardım etti. Olayla ilgili polise şikayette bulunulmadığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise cep telefonu kamerasıyla

görüntülendi.

Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI
Son dakika... KALABALIK GRUP 3 KİŞİYE SALDIRDI, GENÇLERİ ASKERLER KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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