Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede (2) - Haberler
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Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede (2)

Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Haberler | Güncel

TUTUKLANDINiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. ve öğretim üyesi Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. ve öğretim üyesi Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halil İbrahim Akçay, Öğretim Üyesi, Güncel, Haber

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