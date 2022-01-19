Saldırıya uğrayan doktor o anları anlattı; şüpheli adliyede (2)
TUTUKLANDINiğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. ve öğretim üyesi Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
TUTUKLANDI
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Nöroloji Uzmanı Dr. ve öğretim üyesi Halil İbrahim Akçay'ı darbeden yabancı uyruklu M.F., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Kadı - Son Dakika Haberleri