Saldırıya uğramış gibi yaptı, evlilik teklifi etti

ANKARA (İHA) - Otoyolda eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davranan adam, sonrasında kız arkadaşına evlilik teklifi etti.

Olay yerinin bilinmediği bir otoyolda meydana gelen olayda, Ankara plakalı aracın sürücüsü, eli palalı kişiler tarafından saldırıya uğramış gibi davrandı. Bir araçtan inen saldırganlar, adamın üzerine yürüyerek silah çekti. Sonrasında saldırıya uğramış gibi davranan adam, kız arkadaşına evlilik teklifinde bulundu. Saldırır gibi yapan şahıslar konfeti patlattı. Evlilik teklifi alan kadın şoka uğradı.

Olayın yaşandığı anı videoya çeken kişinin videoyu yayınlamasının ardından, izleyenler tarafından bu durum tepkiyle karşılandı. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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