Sakıp Sabancı ne zaman öldü? Sakıp Sabancı kimdir? Sakıp Sabancı sözleri!

Ekonomi dünyasında yaptığı büyük yatırımlarla tanınan Sakıp Sabancı aynı zamanda sevecen tavırlarıyla da vatandaşların sevgisini kazanmıştı. Ölüm yıl dönümünde tekrar hatırlanan Sakıp Sabancı hakkında, Sakıp Sabancı kimdir, Sakıp Sabancı sözleri ve Sakıp Sabancı ne zaman öldü gibi soruların cevaplarını araştırdı.

SAKIP SABANCI NE ZAMAN ÖLDÜ?

Doğum tarihi: 7 Nisan 1933, Talas, Türkiye

Ölüm tarihi ve yeri: 10 Nisan 2004, İstanbul, Türkiye

SAKIP SABANCI KİMDİR?

Sakıp Sabancı 2004 yılında öldüğünde, Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147. sırayı almıştı. Renkli ve enerjik kişiliği ile de tanınan Sabancı, halka yakın tavırlarıyla Sakıp Ağa lâkabını kazanmıştır.

7 Nisan 1933 tarihinde, pamuk tâciri Hacı Ömer Sabancı (1906 – 1966) ve Sadıka Sabancı'nın (1910 – 1988) ikinci çocuğu olarak Kayseri'nin Akçakaya köyünde doğdu. Küçük yaşta Adana'ya göç ettiler. Çocukluğunu Adana'da geçirdi. İlkokulu Adana İsmet İnönü İlköğretim Okulu'nda okudu. 1948 yılında lise öğrenimini yarıda bırakarak Akbank'ta stajyer memur olarak çalışmaya başladı. 1950'de ailesiyle beraber İstanbul Emirgan'da bulunan Atlı Köşk'e taşındı. 1957 yılında teyzesinin kızı Türkan Sabancı ile evlendi. 1966 yılında, babasının vefatı üzerine, Sabancı Holding'in yönetim kurulu başkanlığına getirildi. Annesi ve kardeşleri ile birlikte Hacı Ömer Sabancı Vakfı'nın kurulmasına öncülük etti. Bu vakıf aracılığı ile 1999'da Türkiye'nin ilk vakıf üniversitelerinden biri olan Sabancı Üniversitesi'ni kurdu. Yardımsever ve hayırsever kişiliği ile tanınmıştır. Adana'ya Türkiye'nin en büyük camilerinden birini yaptırdı. Çok sayıda okul ve hastane yaptırdı. Ayrıca 1907 Fenerbahçe Derneği kurucu üyesidir.

Sakıp Sabancı, böbrek kanseri tedavisi gördüğü Amerikan Hastanesi'nde 10 Nisan 2004 tarihinde sabah 05:55 sularında böbrek tümörünün karaciğere atlaması sebebiyle ölmüştür. 12 Nisan 2004 tarihinde Sabancı Center'da düzenlenen devlet töreninin ardından yaklaşık 100.000 kişinin katıldığı cenaze töreniyle Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kitapları

1. İşte Hayatım 1986

2. Para Başarının Mükafatıdır 1985

3. Gönül Galerimden 1988

4. Rusya'dan Amerika'ya 1989

5. Ücret Pazarlığı mı ? - Koyun Pazarlığı mı ? 1990

6. Değişen ve Gelişen Türkiye 1991

7. Daha Fazla İş Daha Fazla Aş 1993

8. Doğu Anadolu Raporu 1995

9. Başarı Şimdi Aslanın Ağzında 1998

10. Hayat Bazen Tatlıdır 2001

11. Sakıpname 2002

12. Bıraktığım yerden Hayatım;

13. Her Şeyin Başı Sağlık;

SAKIP SABANCI SÖZLERİ!

Yaptığınız iş farkIı oIsun.

İyiIikIeri unutmayın.

Karşınızdakilerin insan olduğunu hiçbir zaman unutmayın!

Bilgili olun.

Çıkar uğruna, menfaat bekleyişi içinde, belli kolaylıklardan veya imkanlardan yararlanmak hesabıyla, uygunsuz kişi veya guruplarla ilişkiye girmeyin.

İnsan olurken yaptıklarına değil, yapamadıklarına pişman olurmuş. Son nefesinizde yapamadığınız şeyler için üzüntü duyun.

Dostluğa ve arkadaşlığa önem verin.

Düzenli bir yaşamınız olsun.

Kişisel çıkar uğruna, geçici kazanç için kimseyi satmayın.

Hedefiniz nedir? Onu bilin. Dağılmayın. Lüzumsuz şeylerle uğraşmayın.

Allah herkese 'bölüşmeyi' nasip etmez. 'bölüşmek' ve 'paylaşmak' kutsal ve keyifli bir iştir. Bölüşmesini bilin. Paylaşmasını becerin.

Kim akıllı üretir ise onun yanında olun. Kim akılsız tüketir ise ondan uzak durun.

İşinizi sevin. İşinize sahip çıkın.

Terfi, ödüllendirme ve cezalandırma, başarıya yol açar.

Adil olun. Her işte, her konuda, her fırsatta ve herkese karşı adil olun.

İyiyi yüreklendirin, alkış verin. Kötüyü ayıplayın, ceza verin.

İnsanların birer makine olmadıklarını bilin.

Güvenilir insan olun.

Risk almayı bilin. Cesur olun

Şeyh uçmaz. Onu müridleri uçurur. Başarıyı yakalamak, başarıyı sürdürmek, başarıyı ileriye götürmek isteyenler ayaklarını yerden kesmemeye, uçmamaya özen gösterirler. Çünkü uçan hiçbir şey havada kalmaz.

İyiIikIeri karşıIıksız bırakmayın.

SağIıkIı oIun.

SağIık herşeyin başıdır.

Eşini iyi seçemeyen, işini de iyi seçemez.

Borç para vermekte, kefiI oImakta dikkatIi davranın..