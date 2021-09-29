Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor

Fransa, skandal olayı konuşuyor. İsmi açıklanmayan bir şahıs, 10 yıl boyunca sakinleştirici verdiği karısını, başkalarıyla cinsel ilişkiye zorladı. Kadın, bu ilişkilerden hamile kaldı. Sapık koca tutuklanırken çocukların kimden olduğu bilinmiyor.

Fransa, Vaucluse eyaletinde bulunan Mazan kasabasındaki olayla çalkalanıyor. 6 bin 36 nüfusa sahip kasabada yaşayan sapık kocanın, karısını 10 yıl boyunca yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ortaya çıktı. Sapık adam, yemeğine sakinleştirici koyduğu karısını, internetten tanıştığı kişilere pazarladıktan sonra cinsel ilişkileri kayda aldı. Sapık kocanın yaşının 68 olduğu açıklanırken, kadının yaşının da 61 olduğu bilgisi verildi.

Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen zanlılardan 49'unu yakaladı. Bu şahıslardan 33'ü ise gözaltına alındı. Adamın evine yapılan aramalarda da kadının cinsel ilişkiye girdiği anların kayıtları bulundu.

Sapık koca olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yakaladığı kişiler arasında itfaiyeci, cezaevi amiri ve bir de gazeteci bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler, internetteki ilanda "Eş değiştirme" talebi olduğunu ve kendilerinin bir suçu olmadığını ifade etti.

Mağdur kadına, kendisiyle ilişkiye giren erkeklerin de fotoğrafları gösterildi. Ancak kadın, fotoğrafta gösterilen erkeklerin hiçbirini tanımadığını ve bu şahıslarla cinsel ilişkiye girdiğini hatırlamadığını dile getirdi.

Tacizci kocanın, eşinin uyanması durumunda neler yapılacağını da internetten tanıştığı kişilere detaylıca anlattığı belirtildi.

Sapık koca hakkında istenen hapis cezası da belli oldu. Buna göre tacizci eş 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. 10 yıl boyunca tacize uğrayan kadın da eşine boşanma davası açtı. Çiftçin çocuklarının kimden olduğu ise henüz bilinmiyor.

Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Son Dakika Haberleri
İçeride Hiroşima'ya atılanın 200 katı kadar büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor

İçeride Hiroşima'ya atılanın 200 katı kadar büyük atom bombası var! Sır gibi saklanan ada Google'da da gözükmüyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a yumurta atan 19 yaşındaki genç akıl hastanesine kaldırıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Destici Joe Biden Tunç Soyer Devlet Bahçeli
Magazin Seren Serengil Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Halil İbrahim Dervişoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Olaf Scholz Aziz Sancar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.09.2021 20:36:55. #1.12#