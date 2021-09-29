Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor

Fransa, Vaucluse eyaletinde bulunan Mazan kasabasındaki olayla çalkalanıyor. 6 bin 36 nüfusa sahip kasabada yaşayan sapık kocanın, karısını 10 yıl boyunca yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye girmeye zorladığı ortaya çıktı. Sapık adam, yemeğine sakinleştirici koyduğu karısını, internetten tanıştığı kişilere pazarladıktan sonra cinsel ilişkileri kayda aldı. Sapık kocanın yaşının 68 olduğu açıklanırken, kadının yaşının da 61 olduğu bilgisi verildi.

49 ZANLININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Konuyla ilgili detaylı bir soruşturma başlatan polis ekipleri, kimlikleri belirlenen zanlılardan 49'unu yakaladı. Bu şahıslardan 33'ü ise gözaltına alındı. Adamın evine yapılan aramalarda da kadının cinsel ilişkiye girdiği anların kayıtları bulundu.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Sapık koca olayın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polisin yakaladığı kişiler arasında itfaiyeci, cezaevi amiri ve bir de gazeteci bulunuyor. Gözaltına alınan şüpheliler, internetteki ilanda "Eş değiştirme" talebi olduğunu ve kendilerinin bir suçu olmadığını ifade etti.

FOTOĞRAFTAKİ ERKEKLERİ TANIMADI

Mağdur kadına, kendisiyle ilişkiye giren erkeklerin de fotoğrafları gösterildi. Ancak kadın, fotoğrafta gösterilen erkeklerin hiçbirini tanımadığını ve bu şahıslarla cinsel ilişkiye girdiğini hatırlamadığını dile getirdi.

Tacizci kocanın, eşinin uyanması durumunda neler yapılacağını da internetten tanıştığı kişilere detaylıca anlattığı belirtildi.

BOŞANMA DAVASI AÇTI

Sapık koca hakkında istenen hapis cezası da belli oldu. Buna göre tacizci eş 20 yıl hapis cezasıyla yargılanıyor. 10 yıl boyunca tacize uğrayan kadın da eşine boşanma davası açtı. Çiftçin çocuklarının kimden olduğu ise henüz bilinmiyor.

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