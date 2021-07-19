Sakiler - Aşığın Kaderi sözleri! 'Aşığın Kaderi' şarkı sözleri nelerdir?
Sakiler - Aşığın Kaderi şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 540 bin izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Sakiler - Aşığın Kaderi sözleri nelerdir?
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SAKİLER - AŞIĞIN KADERİ SÖZLERİ
İki dudağın arasına
bir aşığın kaderi bağlı
Vurdu beni kurşuna
iki lafının o can yakan anlamı
*****
Tamiri kolay değil kalplerin
İstesen de nafile
Kendini bilen susar
Gönül bulur bir bahane
Ben gibi seven biri
Ne kin tutar ne söz geçirir diline
Mazide ki günlerin hatrına
Beni öldürme
*****
İki dudağın arasına
bir aşığın kaderi bağlı
Vurdu beni kurşuna
iki lafının tek anlamı
İki dudağın arasına
bir aşığın kaderi bağlı
Vurdu beni kurşuna
iki lafının o can yakan anlamı
*****
Alt tarafı gel dedim
Gelen de yok, arayan da yok beni
Sen sözünü tutmadın
Ağlar yürek, sessiz sessiz
Bir yanım kal diyor
Gelir yine, gelirse bulsun
Bir yanım git diyor
Belki de çoktan gitti
*****
İki dudağın arasına
bir aşığın kaderi bağlı
Vurdu beni kurşuna
iki lafının tek anlamı
İki dudağın arasına
bir aşığın kaderi bağlı
Vurdu beni kurşuna
iki lafının o can yakan anlamı