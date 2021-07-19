Sakiler - Aşığın Kaderi sözleri! 'Aşığın Kaderi' şarkı sözleri nelerdir?
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Sakiler - Aşığın Kaderi sözleri! 'Aşığın Kaderi' şarkı sözleri nelerdir?

Sakiler - Aşığın Kaderi sözleri! 'Aşığın Kaderi' şarkı sözleri nelerdir?
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Sakiler - Aşığın Kaderi şarkısı kısa süre önce Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 540 bin izlenme ve 11 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Sakiler - Aşığın Kaderi sözleri nelerdir?

Sakiler - Aşığın Kaderi sözü nedir? Sakiler - Aşığın Kaderi sözleri nedir? Sakiler - Aşığın Kaderi şarkısının tüm sözleri haberimizde...

SAKİLER - AŞIĞIN KADERİ SÖZLERİ

İki dudağın arasına

bir aşığın kaderi bağlı

Vurdu beni kurşuna

iki lafının o can yakan anlamı

*****

Tamiri kolay değil kalplerin

İstesen de nafile

Kendini bilen susar

Gönül bulur bir bahane

Ben gibi seven biri

Ne kin tutar ne söz geçirir diline

Mazide ki günlerin hatrına

Beni öldürme

*****

İki dudağın arasına

bir aşığın kaderi bağlı

Vurdu beni kurşuna

iki lafının tek anlamı

İki dudağın arasına

bir aşığın kaderi bağlı

Vurdu beni kurşuna

iki lafının o can yakan anlamı

*****

Alt tarafı gel dedim

Gelen de yok, arayan da yok beni

Sen sözünü tutmadın

Ağlar yürek, sessiz sessiz

Bir yanım kal diyor

Gelir yine, gelirse bulsun

Bir yanım git diyor

Belki de çoktan gitti

*****

İki dudağın arasına

bir aşığın kaderi bağlı

Vurdu beni kurşuna

iki lafının tek anlamı

İki dudağın arasına

bir aşığın kaderi bağlı

Vurdu beni kurşuna

iki lafının o can yakan anlamı

Haber Yorumları
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