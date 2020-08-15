Husumetli olduğu komşusuyla plajda karşılaşan şahıs, aynı aileden 3 kişiyi bıçakla yaraladı Sakarya'nın Karasu ilçesinde, bir kişi evine yaptırdığı sundurma nedeniyle şikayette bulunan komşusu, eşi ve kızını plajda bıçakladı. Yaralanan 3 kişi tedaviye alındı.

Karasu plajında ailesiyle birlikte bulunan N.K. daha önce tartışma yaşadığı H.Ö. ile karşılaştı. H.Ö. evine yaptırdığı sundurma nedeniyle hakkında belediyeye şikayette bulunan N.K. ile neden şikayetçi olduğu konusunda yeniden tartıştı. H.Ö. tartışmanın büyümesi sonrası üzerinde bulunan bıçakla N.K'yı dizinden, kavgayı ayırmak için araya giren eşi A.K. ve kızı Z.K'yı bacaklarından bıçakladı.

3 AİLE FERDİ TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olayı gören vatandaşlar ve cankurtaranlar tarafından saldırgan etkisiz hale getirilirken 112 acile haber verildi. Yaralanan 3 kişi kaldırıldıkları Karasu Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. H.Ö. gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA