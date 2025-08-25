Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?

Güncelleme:
"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan "Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?" sorusu izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında sorulan bu bilgi dolu soru, hem tarih hem coğrafya meraklılarının ilgisini çekti. Yarışmanın sunucusu Oktay Kaynarca'nın yönelttiği "Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?" sorusu, yarışmacıyı düşündürürken ekran başındaki izleyiciler de doğru yanıtı öğrenmeye çalıştı. Peki, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir? İşte cevabı...

SAKARYA MEYDAN MUHAREBESİ TARİHİ MİLLİ PARKI HANGİ İLİN SINIRLARI İÇERİSİNDEDİR?

A) Ankara

B) Sakarya

C) Eskişehir

D) Kütahya

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

Yarışma sırasında sorulan "Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı hangi ilin sınırları içerisindedir?" sorusunun doğru cevabı: Ankara. Pek çok kişi, parkın isminde "Sakarya" geçtiği için Sakarya ilinde yer aldığını düşünse de, bu yaygın bir yanılgı. Park, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içerisinde yer alıyor.

Sakarya Meydan Muharebesi, Kurtuluş Savaşı'nın en kritik anlarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu nedenle bu alan 2006 yılında milli park ilan edilerek koruma altına alınmıştır. Savaş, Sakarya Nehri çevresinde gerçekleşmiş olsa da, coğrafi olarak bu bölge Ankara iline aittir.

