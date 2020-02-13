Sakarya merkezli FETÖ/PDY operasyonunda 1 tutuklama

13.02.2020 15:26 | Son Güncelleme: 13.02.2020 15:26

Sakarya merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sakarya'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan biri kadın 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan erkek şüpheli tutuklandı, kadın şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Sakarya merkezli 2 ilde 10 Şubat'ta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "ByLock" kullandığı iddia edilen 2 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, zanlılar, Sakarya ve Eskişehir'de düzenlenen operasyonlarda yakalanmıştı.

Kaynak: AA