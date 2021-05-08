SAKARYA MARKETİNİN DEPOSUNDA FİLOGRAFİ YAPIYOR

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde market işleten Kemal Demiroğlu (45), merak ettiği filografi sanatını öğrenmesinin ardından marketinin deposunda yapmaya başladı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde market işleten Kemal Demiroğlu (45), merak ettiği filografi sanatını öğrenmesinin ardından marketinin deposunda yapmaya başladı. Demiroğlu müşteri olmadığı sıralarda filografi ile uğraşıyor.

Adapazarı Orta Mahalle'de 2006 yılında market açarak işletmeye başlayan Kemal Demiroğlu, 2012 yılında filografi ile yapılmış tabloları görünce filografiye merak saldı. Kursa giderek filografi sanatını öğrenen Demiroğlu marketinin arka kısmında bulunan depoyu atölyeye çevirdi. Müşterilerinin olmadığı vakitlerde atölyede filografi ile uğraşarak tablo yapan Demiroğlu, bu sanat ile stresten uzaklaşarak daha keyifli vakit geçirdiğini söyledi.

Kemal Demiroğlu belediyenin açmış olduğu kursa katıldığını belirterek, 'Kurstan sonra devam ettirdim. Burayı atölye gibi kendim için hazırladım. Bu atölye, filografi yaparken aynı zamanda dinlenip stres atmak amacıyla yaptığım bir yer. Filografi pek tanınan bir sanat dalı değil. Öncelikli olarak biz bu sanatın tanıtımını yapıyoruz. Hatta bu konu ile ilgili bir Youtube kanalım var. Kanalımda çeşitli içerikler üreterek bu işi bilmeyen arkadaşlara nasıl yapıldığı konusunda bilgiler veriyorum. İnsanlarda çok merak uyandırdı. Güzel tepkiler aldım.' dedi.

Pandemi sürecinde insanların daha stresli olduğuna dikkat çeken Demiroğlu, 'Bu dönemde insanlar ister istemez stres oluyor. İşte bu stres de giderebilmek için bir sanat dalı ile ilgilenilebilir. Bu sanat dalı da filografi olabilir. Benim filografiden maddi bir beklentim yok. Benim bir dükkanım var zaten. Dükkanımda arta kalan zamanlarda filografi ile uğraşıyorum. Satışını da isteyen arkadaşlara cüzi miktarlarda gerçekleştiriyorum.' diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı