Kahvaltı yapmak için aldığı ekmekten vida çıktı Sakarya'da ailesiyle kahvaltı yapmak için marketten ekmek alan Oğuz Kaan Baldan (27), aldığı ekmeğin içinden vida çıkınca, fırını Alo 174 Gıda Hattına şikayet etti.

Sakarya'nın Serdivan ilçesine ailesiyle kahvaltı yapmak için marketten aldığı ekmeğin içinden vida çıkan Oğuz Kaan Baldan (27), ekmek fırınını Alo 174 Gıda Hattına şikayet etti. Baldan, çıkan vidayı da anı olarak saklayacağını söyledi. Eve gelip ekmeği koparttığı sırada içinde büyük bir vida olduğunu fark eden Oğuz Kaan Baldan, hemen vidanın fotoğraflarını çekti. Daha sonrasında ekmek aldığı markete gidip, hangi fırından alındığını öğrenen Baldan, Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak, fırını şikayet etti.

"VATANDAŞLIK GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM"

Vatandaşlık görevini yerine getirmek için şikayette bulunduğunu belirten Baldan, '17 Ağustos Pazartesi günü marketten ekmek aldım. Kahvaltı ederken ekmekleri doğrarken içinden metal bir vida çıktığını fark ettik. Ekmeğin içinden çıkan vida parçasını görünce hemen markete giderek hangi fırından ekmeği satın aldıklarını öğrendik. Fırını Alo 174 Gıda Hattı'nı arayarak şikayet ettik. Vatandaşlık görevimi yerine getirerek şikayette bulundum. Ekmekten çıkan bu vidayı da anı olarak saklayacağım' dedi.

Kaynak: DHA