Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu
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Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu

Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel

Son dakika haber... SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki mağazanın açılışında indirim uygulanması üzerine müşteriler, içeride ve dışarıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesindeki mağazanın açılışında indirim uygulanması üzerine müşteriler, içeride ve dışarıda yoğunluk oluştururken, sosyal mesafeyi hiçe saydı.

Karasu'nun İncilli Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda ev eşyalarının satıldığı mağazanın açılışına özel indirim yapıldı. Müşteriler, koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak, mağazaya akın etti. Duvarlarda asılı uyarı afişlerini ve işletme sahipleri tarafından yapılan sosyal mesafe uyarılarını umursamayanlar, mağaza içinde ve dışında yoğunluk oluşturdu. Bazı kişilerin maske dahi takmadığı görülürken, açılışın olduğu noktada hiçbir denetleme bulunmaması da dikkat çekti. 


Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu
Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu
Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu
Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu
Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu
Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu
Son dakika haberi... Mağazada açılış indirimi, koronavirüsü unutturdu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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