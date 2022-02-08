BALIKESİR (İHA) - - Sakarya İlkokulu çağdaş bir eğitim yuvasına dönüştü

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi eliyle yeni baştan inşa edilerek çağdaş bir eğitim yuvasına dönüştürülen okulda çocuklar, kolej imkanlarına eş değer dersliklerde eğitim görüyor, atölye ve spor alanlarında sosyalleşebiliyor.

Eğitime her alanda destek sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin, 2021-2022 eğitim-öğretim yılına yetiştirdiği Sakarya İlkokulu'nda; öğrenciler, öğretmenler ve velilerin yüzü gülüyor. Karesi ilçesinde bulunan okulu; depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkıp, yerine yenisini daha modern, kapsamlı ve yeni eğitim-öğretim yaklaşımlarına uygun olarak inşa eden Büyükşehir Belediyesi, çocukları çağdaş bir eğitim yuvasına kavuşturdu. 4 bin 26 metrekare alan üzerine 24 derslikli ve 4 kat olarak inşa edilen okula çocuklarını güvenle getirdiklerini ifade eden veliler, çocuklarının okullarını çok sevdiğini söyleyerek memnuniyetlerini ifade ettiler.

Muhtacı: "Mükemmel bir okula kavuştuk"

Sakarya İlkokulu'nun daha önce; 12 derslikli, toplantı salonu, kütüphanesi, çalışma alanları olmayan bir okul olduğunu dile getiren Okul Müdürü Osman Muhtancı "Baraka şeklinde yapılarda anasınıfları eğitim-öğretim faaliyetlerine devam ederken, sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz bey, okullun depreme dayanıklı olmadığı ortaya çıktığında yapımını üstlendi. Allah razı olsun, 24 derslikli; toplantı ve konferans salonlarıyla, çalışma odaları ve atölyeleriyle, sensörlü lavaboları, asma tavanlarıyla modern bir okula bizi kavuşturdu. Bahçesi son derece mahallemize uygun; spor salonları, çocuk oyun gruplarıyla mükemmel bir okula kavuştuk, özel bir kolej halini aldık." diye konuştu.

Velilerin gözü arkada kalmıyor

Okulun eski haliyle yeni halini kıyaslayan veliler, Başkan Yücel Yılmaz'a; çocuklarını özel bir kolej imkanına kavuşturduğu için çok teşekkür ederek yeni okul binası depreme dayanıklı olarak yapıldığı için gözlerinin arkada kalmadığını söyledi. Dersliklerdeki eksikliklerin de giderildiğine vurgu yapan veliler, okula Büyükşehir elinin değmesiyle çok modern, kullanışlı ve güzel olduğunu belirtti.