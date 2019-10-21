Sakarya'dan kısa kısa

21.10.2019 17:50

Karasu Muhtarlar Derneği Başkanı İsmail Hakkı Topaloğlu ve muhtarlar, Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Sarı, muhtarlığın vatandaşlarla kendileri arasında köprü görevi yapan önemli makam olduğunu söyledi.

Toplantıların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten Sarı, "Bizler de bulunduğumuz konumun önemini asla unutmadan sürekli layıkıyla hizmetlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Göreve başladığımız süre itibariyle 40 mahallemizde çalışmalarımızı başlattık. Her mahallemize imkanlarımız ölçüsünde hizmetlerimizi götüreceğiz. Bu vesileyle bizlere ziyaret düzenleyen muhtarlarımızın muhtarlar gününü kutlar çalışmalarında başarılar dilerim." diye konuştu.

Söğütlü Belediye Meclisi'nden Barış Pınarı Harekatına destek

Meclis üyeleri, Belediye Başkanı Koray Oktay Özten başkanlığında harekata destek vermek amacıyla belediyenin toplantı salonunda bir araya geldi.

Başkan Özten, Belediye Meclis üyeleri ile siyasi ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçiğe destek için asker selamı verdi.

Özten, burada yaptığı açıklamada, büyük mücadele verilen harekatı yakından takip ettiklerini belirterek, "Söğütlü ilçemizde, Belediye Meclis üyelerimiz, siyasi ve sivil toplum örgütlerimizle destek imzalarımızla gösterdik. Allah askerlerimize kolaylıklar versin, her zaman yanlarındayız." diye konuştu.

Kaynak: AA