14 yaşındaki çocuk, kullandığı traktörün altında kalarak feci şekilde can verdi
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 14 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.
Hayrettin Mahallesi'ndeki stabilize yolda giden Semih G'nin (14) kullandığı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan çocuğu görenler, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, Semih G'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Çocuğun cenazesi, incelemenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Timur Çetintaş