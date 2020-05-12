Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
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Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi

Sakarya'da koronavirüs teşhisi konulan ve karantina altına alınan kadının, taziye evinde 46 kişiye virüs bulaştırdığı iddia edildi. Ekipler, koronavirüse yakalanan kadının temas ettiği belirlenen 46 kişiden örnekler alarak laboratuvara gönderdi.

Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi
12.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 12.05.2020 19:12

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde taziye evine giden bir kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı ileri sürülmesi sonrası ekipler temas edilen kişilerden örnek alarak laboratuvara gönderdi.

14 EVDE 46 KİŞİ EVLERİNDE KARANTİNADA TUTULUYOR

Akyazı ilçesi Vakıf Mahallesinde H.A. isimli bir kadın, rahatsızlanarak Akyazı Devlet Hastanesine başvurmuş, yapılan testler sonucunda H.A'ya korona teşhisi konmuştu. Karantina altına alınan kadın sonrası ekipler, kadının temas ettiği kişileri tespit etmeye çalıştı. Koronavirüs teşhisi konan kadının taziye evine gittiği belirlendi. Kadınla temas ettiği belirlenen 14 evde 46 kişi evlerinde karantina altında tutulurken, evlerindeki kişilerden koronavirüs testi için örnekler alınmaya başlandı. Alınan örnekler laboratuvara gönderildi.

Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi

TEST SONUÇLARI 1-2 GÜN İÇİNDE ÇIKACAK

Jandarma ve filyasyon ekipleri ise karantinadaki kişilerin evlerinden çıkmamaları için önlem aldı. Test sonuçlarının 1-2 gün içinde çıkacağı belirtildi.

"HERKES TEDBİRİNİ ALSIN EVİNDE KALSIN"

Vakıf Mahallesi ihtiyar heyetinden Ali Öz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Köyümüzde 1 kişide korona çıktı fakat tüm köylü tedirgin halde. Bakın sokaklarda şuan kimse yok. Herkes tedbirini alsın evinde kalsın" dedi.

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Taziye evine giden kadının 46 kişiye koronavirüs bulaştırdığı iddia edildi

Kaynak: İHA

Manşet

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