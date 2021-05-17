Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk
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Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk

Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk
Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, tam kapanmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

SAKARYA'da, tam kapanmanın sona ermesinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti. 20 gün öne koronavirüsü atlatan, para çekmek için dışarıya çıkan Tuncay Kaçar (48) kalabalığı görünce korkup evine dönmeye karar verdiğini söyledi.

Tam kapanmanın sona ermesinin ardından bugün Adapazarı Çark Caddesi'nde yoğunluk yaşandı. Alışveriş yapanlar, gezenler nedeniyle sosyal mesafe kuralı unutuldu. Yaklaşık 20 gün önce koronavirüsü yendiğini söyleyen Tuncay Kaçar, para çekmek için evinden çıktığını belirterek, "20 gün önce bu virüsü atlattım, anca kendime geldim. Bu insanlar hala buna inanmamakta direniyorlar. Hala devletin izin vermiş olduğu kurallara da uymak istemedikleri için mücadele ediyorlar. Söylenecek başka da bir şey yok gibi gözüküyor" dedi.Kalabalığı görünce korktuğunu ve evine döneceğini söyleyen Kaçar, "Korktum ve caddenin başından geri döndüm. Şimdi de eve gideceğim kapatacağım kendimi. Benim sağlığım için doğru olan da bu. Bana bulaştırana da zaten hakkımı helal etmiyorum. Allah'ından bulsun diyorum. Başka da bir şey demiyorum." diye konuştu.


Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk
Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk
Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk
Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk
Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk
Sakarya'da tam kapanma sonrası korkutan yoğunluk

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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