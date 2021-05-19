Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
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Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla gölete giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla gölete giren gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla Kumbaşı Mahallesi Mollaköy mevkisindeki gölete giren Mehmet Can İnan (18), bir anda gözden kayboldu.

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Botlarla su üstünde yapılan aramalar sonuç vermeyince dalgıçlar su altında çalışma gerçekleştirdi.

Ekiplerin 2 saatlik çalışmasının ardından İnan'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Gencin ölüm haberini alan aile fertleri, sinir krizi geçirdi.

Göletten çıkarılan gencin cenazesi, aile ve arkadaşlarının göz yaşları arasında morga kaldırıldı.

Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu
Sakarya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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