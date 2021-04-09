Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel
Sakarya'da panelvan ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Erdal Dere idaresindeki 54 AFG 845 plakalı otomobil ile Engin Beri yönetimindeki 54 AER 296 plakalı panelvan, Taraklı-Adapazarı kara yolu Alifuatpaşa Mahallesi Parla Tepesi mevkisinde çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Sakarya itfaiyesi ekiplerince araçlardan çıkarıldı.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Erdal Dere (43) ile panelvan sürücüsü Engin Beri (40), eşi Emine (32), çocukları Ömer Faruk (9) ve Yusuf Beri (6), ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

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