Sakarya'da orman görevlilerinin darbedilmesi protesto edildi
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Sakarya'da orman görevlilerinin darbedilmesi protesto edildi

Sakarya'da orman görevlilerinin darbedilmesi protesto edildi
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, orman ürünü kaçırdığı iddia edilen kişilerin iki görevliyi darbetmesi protesto edildi.

Sakarya'nın Geyve ilçesinde, orman ürünü kaçırdığı iddia edilen kişilerin iki görevliyi darbetmesi protesto edildi.

Tarım ve Orman Çalışanları Birliği Sendikası (TOÇ BİR-SEN), Öz Orman İş (Hak-İş) ve Orman Mühendisleri Odası il temsilciliklerinin üyeleri, Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması düzenledi.

Grup adına açıklamayı okuyan TOÇ BİR-SEN Şube Başkanı Haluk Arık, kaçak kesim yapan kişileri engellemeye çalışırken darbedilen orman görevlilerine acil şifalar diledi, çirkin saldırının faillerinin hak ettikleri cezayı almaları için konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Arık, "Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları olarak, mesai mefhumu gözetmeksizin cansiperane görev yapan ve sahada yapmış oldukları görevler nedeniyle sözlü ve fiziksel şiddete maruz kalan çalışanlarımıza özgü, unvan veya sınıf ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızı kapsayacak yasa teklifinin bir an önce TBMM Başkanlığına sunularak yasalaşmasının sağlanmasına yönelik haklı talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz." dedi.

Olay

Alifuatpaşa İşletme Şefliği ekipleri, 27 Mayıs'ta Kızılkaya Mahallesi'nde orman ürünü yüklü plakasız traktörü durdurmuş, nakliye belgesi ibraz edilemeyince durum Geyve Cumhuriyet Savcılığına bildirilmişti.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, fotoğraflama yapıldığı sırada 10 kişilik grubun İşletme Şefi Ahmet Terzioğlu ve orman muhafaza memuru Yener Özgan'a mukavemet gösterip fiziki saldırıda bulunduğunu ve görevlilerin cep telefonunun alındığını belirtmişti.

Polat, olayla ilgili Geyve Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduklarını kaydetmişti.

Sakarya'da orman görevlilerinin darbedilmesi protesto edildi
Sakarya'da orman görevlilerinin darbedilmesi protesto edildi
Sakarya'da orman görevlilerinin darbedilmesi protesto edildi
Sakarya'da orman görevlilerinin darbedilmesi protesto edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

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