Sakarya'da kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü - Haberler
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Sakarya'da kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Sakarya'da kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AA / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Güncel

Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

MARMARA, BALIKESİR (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nun (KMO) Sakarya kesiminde kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ankara istikametinde temizlik çalışması yapan Ö.K. idaresindeki KMO Anadolu Otoyol İşletmesi A.Ş'ye ait kar küreme aracına, Mehmet Ayvaz yönetimindeki 06 CLE 420 plakalı otomobil arkadan çarptı.

Sürücü Ayvaz, olay yerinde hayatını kaybetti.

Sakarya'da kar küreme aracına çarpan otomobilin sürücüsü öldü

AA / Ömer Faruk Cebeci - Son Dakika Haberleri

TEM Otoyolu, Marmara, Sakarya, kar, Güncel, Haber

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