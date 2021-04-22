Sakarya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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Sakarya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sakarya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

SAKARYA'nın Söğütlü ilçesinde, iki otomobilin kavşakta çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Adapazarı- Karasu yolu Söğütlü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Gezer yönetimindeki 57 DS 271 plakalı otomobil ile Cevri Küçük'ün kullandığı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada Hüseyin Gezer, Keziban Gezer, Cevri Küçük ve Kadriye Küçük yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılırken, Keziban Gezer doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Sakarya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Sakarya'da iki otomobil kavşakta çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven HASBAŞ

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