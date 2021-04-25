Sakarya'da eve giren ayı yavrusu koruma altına alındı
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Sakarya'da eve giren ayı yavrusu koruma altına alındı

Sakarya'da eve giren ayı yavrusu koruma altına alındı
Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir eve giren ayı yavrusu, Karasu Belediyesi Köpek Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir eve giren ayı yavrusu, Karasu Belediyesi Köpek Rehabilitasyon Merkezinde koruma altına alındı.

Karasu Belediye Başkanı İshak Sarı ve Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Karakaş, merkezi ziyaret ederek yavrunun sağlık durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sarı, gazetecilere, doğada annesinden ayrılan ayı yavrusunun köpeklerin saldırısından korkarak ilçe merkezine indiğini belirterek, "Yavru ayıyı muhafaza altına aldık. Sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bulunabilirse annesinin yanına bırakacağız. Bulunamazsa Sakarya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edilecek." diye konuştu.

Veteriner Hamza Ayar da bir gece rehabilitasyon merkezinde tutulacak ayı yavrusunun sağlık durumunun iyi olduğunu bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Nevtan Angün

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