Tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
04.03.2021 21:25 | Son Güncelleme: 04.03.2021 21:58
Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sakarya'nın Söğütlü ilçesindeki tavuk çiftliğinde çıkan yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Soğucak Mahallesi Sanayi Caddesinde Rıdvan Cin'e ait 1250 metrekarelik tavuk çiftliğinde yangın çıktı.
Çevredekiler ilk müdahaleyi yaparken itfaiye ekiplerine de ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında, boş olduğu anlaşılan tavuk çiftliği kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Samet Ulu