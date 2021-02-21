Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı
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Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı

21.02.2021 14:27 | Son Güncelleme: 21.02.2021 14:31
Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi ile temaslısı 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantinaya alındı.

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi ile temaslısı 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantinaya alındı.  

Orhaniye Mahallesi Çakır Sokak'ta iddiaya göre akraba ziyareti sonrasında 14 kişinin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Akrabalıkları bulunan aynı sokakta yaşayan 33 kişinin yaşadığı 7 ev karantina altına alındı. Polis ekipleri karantinaya alınan sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

Mahalle Muhtarı Erkan Çakmak, "Yaklaşık 33 vatandaşımız 7 gün boyunca evlerinde karantinada kalacaklar. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, sokağımızda görülen vaka artışından dolayı böyle bir karar alındı. Sokağımızda gereken tedbirler alındı. 14 vatandaşımızda pozitif vaka görüldü ama genel durumlarında herhangi bir sıkıntı yok. Koronavirüs hastalığının yayılması sokak komşuluğundan kaynaklı olabilir, çalıştıkları yerlerden kaynaklı olabilir. Şu anda kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.  

Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı
Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı
Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı
Sakarya'da 7 evde yaşayan 33 kişi karantinaya alındı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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