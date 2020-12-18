56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
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56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı

18.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:03

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı Uzun araç kuyruklarının oluşturduğu trafik havadan görüntülendi 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Sakarya'nın merkezinde oluşan yoğun trafik artış gösterdi.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı

Uzun araç kuyruklarının oluşturduğu trafik havadan görüntülendi

SAKARYA - 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala Sakarya'nın merkezinde oluşan yoğun trafik artış gösterdi. Zaman zaman durma noktasına gelen trafik ise havadan da görüntülendi.

Şehrin göbeği diye tabir edilen Yeni Cami bölgesinde, 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu artış gösterdi. Kısıtlama sebebiyle hafta sonunu evde geçirecek bazı vatandaşlar eksiklerini tamamlamak için bazıları da evlerine gitmek için yollara çıktı. İş çıkış saatinin de denk gelmesi üzerine trafik yoğunluğu artış göstererek zaman zaman da durma noktasına geldi.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yollar ise havadan da görüntülendi.

56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı
56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasına saatler kala trafik yoğunluğu arttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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