Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yüce'ye mevkidaşlarından ziyaret

25.02.2020 15:12 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:28

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Başkan Yüce'nin Marmara Belediyeler Birliği toplantısı için kentte bulunan Büyükakın ile Yılmaz'ı makamında ağırladığı belirtildi.

Mevkidaşlarının nazik ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Yüce, AK Parti belediyeciliğinin en güzel örneklerini birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Millete ve memlekete hizmet için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Yüce, "Ülkemizin birçok şehrinin yanı sıra Balıkesir ve Kocaeli'de de olduğu gibi Sakaryamız, AK Parti'nin belediyecilik tecrübesiyle harman oluyor, hamdolsun her geçen gün gelişim ivmesini sürdürüyor. İnşallah hep birlikte AK Parti'mizin çıtasını daha yükseğe taşıyacak, milletimize ve memleketimize hizmetkar olmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yüce, AK Parti'nin siyaset anlayışının temelinde hizmetin yer aldığını belirterek, şunları kaydetti:

"AK Parti siyaseti demek, hizmet demektir. Biz, bu şiar ile çalışıyoruz. Kocaeli ve Balıkesir'e de yaptığımız ziyaretlerde AK Parti belediyeciliğinin farkını yakinen hissediyor, iş birliği fırsatlarını değerlendirerek avantaja dönüştürme noktasında görüşler ortaya koyuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz. Rabbim yardımcımız olsun."

Ekrem Yüce, günün anısına mevkidaşlarına hediye takdim etti.

Ziyarette, Marmara Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Cemil Arslan da yer aldı.

Kaynak: AA