Son dakika yapılan açıklamaya göre 45 ilimizde okullar tatil ilan edildi. Bunun ardından öğrenciler ve veliler, Sakarya, Bolu ve Düzce'de okullar tatil mi? 19 Ocak Çarşamba yarın Sakarya, Bolu ve Düzce'de okullar tatil mi ilan edildi? merak etti. Peki, Sakarya, Bolu ve Düzce'de 19 Ocak tatil mi olacak? 18 Ocak okullar tatil mi? İşte bilgiler...

Türkiye'nin çeşitli illerinde etkili olan kar yağışının ardından art arda tatil haberleri gelmeye başladı. Aralarında Diyarbakır, Adana ve Konya gibi büyükşehirlerimizin de olduğu 45 ilimizde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi. Sakarya, Bolu ve Düzce'de okullar tatil mi? Bugün 19 Ocak Çarşamba Sakarya, Bolu ve Düzce'de okullar tatil mi ilan edildi?

SAKARYA, BOLU VE DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Yapılan açıklamaya göre yarın 45 ilimizde okullar kar yağışı nedeniyle tatil ilan edildi. Bu iller arasında Sakarya, Bolu ve Düzce'de yer almaktadır. Yani yarın Sakarya, Bolu ve Düzce'de okullar tatil olacaktır.

SAKARYA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Sakarya`nın Taraklı ilçesinde kar yağışı sebebiyle eğitim öğretime yarın ara verilecek. Taraklı Kaymakamlığı`ndan yapılan yazıyı açıklamada, "Hava koşulları sebebiyle 19 Ocak Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 günlüğüne ara verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

BOLU'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildiğini bildirdi. Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik bilgilere göre yoğun kar yağışının devam etmesi beklendiğinden 19 Ocak'ta kent genelinde resmi ve özel okul öncesi, ilk, orta, lise, rehabilitasyon ve halk eğitim merkezi kurumlarındaki eğitim-öğretim faaliyetlerine bir gün ara verilmesinin kararlaştırıldığını belirtti. Vali Ümit, engelli ve hamile kamu çalışanlarının da aynı gün idari izinli sayılmasına karar verildiğini kaydetti.

DÜZCE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışının Yığılca'da devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Yoğun kar yağışı sonrasında ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar göz önünde bulundurularak 18 Ocak Salı (bugün) Yığılca ilçesinde eğitime 1 gün süre ile ara verilmiştir" ifadesine yer verildi.

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