SAKARYA Bahçedeki engelli kediyi silahla ateş ederek öldürdüler
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SAKARYA Bahçedeki engelli kediyi silahla ateş ederek öldürdüler

Bahçedeki engelli kediyi silahla ateş ederek öldürdülerSAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mesut Sevim ve Meltem Çağlayan Sevim, engelli olan 6,5 yaşındaki kedileri Sütlaç'ı bahçede silahla vurarak öldüren kişinin bulunmasını için suç duyurusunda bulundu.

23.07.2020 13:58 | Son Güncelleme: 23.07.2020 14:06

Bahçedeki engelli kediyi silahla ateş ederek öldürdüler

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, Mesut Sevim ve Meltem Çağlayan Sevim, engelli olan 6,5 yaşındaki kedileri Sütlaç'ı bahçede silahla vurarak öldüren kişinin bulunmasını için suç duyurusunda bulundu.

Akyazı Alaağaç Mahallesi'nde yaşayan Mesut Sevim ve Meltem Çağlayan Sevim çifti, 3 aylıkken buldukları ve 1 bacağını felç yüzünden kesilen kedileri Sütlaç'ı evlerinin bahçesinde oynarken silahla vurarak öldüren kişinin bulunması için suç duyurusunda bulundu. 2014 yılından beri baktıkları kedilerini öldüren kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını isteyen Meltem Çağlayan Sevim, 'Sütlaç'ı 2014 yılının Mayıs ayında yaklaşık 3 aylık bir bebekken bulduk. Ön sol bacağı felçliydi. Defalarca veteriner kliniklerine götürdük, yapılacak bir şey olmadığı bacağını kestiler. 6,5 yıldır bakıyordum, yavruları olmuştu biri bizimle. Bir gece saat 4 civarı bir el silah sesi duyduk. Çok yakından geldi. Ürktüğümüz için dışarı çıkmadık. Sabah kedimi göremedim, bahçede Sütlaç'ın ölüsünü gördüm. Sol tarafından silahla vurulmuştu. Ben hem Sütlaç'ımın hakkını aramak hem de sokakta hayvanlara eziyet eden insanlara tepki göstermek istiyorum. Bu insanlara karşı artık sesimizi çıkarmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Hayvan hakları kanunun çıkması istiyorum bunların da bir can taşıdığı düşünerek cezalandırılması istiyorum.' dedi.

Yaşanan bu olaya bir türlü anlam veremediklerini belirten Avukat Mesut Sevim, 'İstanbul'dan yeşile olan sevgimiz ve özlemimiz nedeniyle Meltem'le beraber Akyazı'ya taşındık. Burada hayvanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Kimseye zararı olmayan, 3 bacaklı kedimizi kim niye gece yarısı öldürür' Neden tabancayla vurur hiç anlamış değiliz. Hızlı, atlayıp zıplayan bir hayvan değil, kimseyi rahatsız etmiyor. Bunu neden yaptılar bilmiyoruz. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz? diye konuştu.

SAKARYA Bahçedeki engelli kediyi silahla ateş ederek öldürdüler

Kaynak: DHA

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