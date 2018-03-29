Sakarya Arsasından Geçen Yolu Taşlarla Kapattı

Arsasından geçen yolu taşlarla kapattı

Adapazarı'nda, 51 yaşındaki Metin Yıldız, arsasından geçen yolu taşlarla kapatarak, arsasının kamulaştırılmasını istedi.

Adapazarı Yağcılar Mahallesi'nde yaşayan Metin Yıldız, 18 yıl önce Uzay Sokak ve 1312. Sokak'ın kesiştiği sokakta 300 metrekarelik bir arsa satın aldı. Geçimini süpürge imalatıyla sağlayan Metin Yıldız, arazinin bir bölümüne imalathane inşa ederken, bir bölümü ise yolda kaldı. Bir süre önce arazinin kamulaştırılması veya imara açılmasını talep ederek Adapazarı Belediyesi'ne başvuran Metin Yıldız 'Kamulaştırma işlemi için şu an ödenek yok' cevabını alınca, arsanın sokakta kalan kısmını kapattı. Yolu beton atıp taşlar yerleştirerek araç trafiğine kapatan Metin Yıldız, yetkililere sorunun çözülmesi için çağrı yaptı. Yıldız, bir eve ihtiyacı olduğunu, ancak bu durum nedeniyle yapamadığını ifade ederek, Kapatmış olduğum yer bana ve ortağıma ait. Herhangi bir kamulaştırma yapılmadığı için, hakkımı korumak için ben de kapattım burayı. Burası 300 metrekare, 18 yıldır uğraşıyorum. Müracaat ettik, ya kamulaştırma yapılsın ya da imara açılsın dedik, hakkımızı kullanmak istedik ama bir şey yapmadılar. Yasal olan hakkım neyse bunu sonuna kadar kullanmayı düşünüyorum, şu anda mağdur durumdayım. Burası ya kamulaştırılıp devlete geçsin, ya da imar hakkımı versinler. Belediyeden 2-3 kez geldiler, sürekli rahatsız ediyorlar yolu açmadığımız için. Sokağı kapattım, sonuna kadar da böyle tutacağım dedi.