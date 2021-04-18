Şakalaşırken arkadaşı tarafından vurulan genç, yaşam mücadelesini kaybetti

Şanlıurfa'da şakalaşırken arkadaşının ateşlediği tabancadan çıkan kurşunun başına isabet etmesiyle ağır yaralanan 25 yaşındaki Kazım Demirtaş, 1 haftadır tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

10 Nisan günü Veysel Karani Mahallesi'nde Kazım Demirtaş, çalıştığı iş yerine gelen 3 arkadaşı ile sohbet etmeye başladı. Bu sırada S.P., iddiaya göre masada duran Demirtaş'a ait ruhsatlı tabanca ile oynamaya başladı.

OYNARKEN ARKADAŞINI VURDU

S.P., boş sandığı tabancayla oynarken tetiğe dokununca çıkan kurşun Demirtaş'ın başına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan Demirtaş, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Burada Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Demirtaş, dün gece, 1 haftadır süren yaşam mücadelesini kaybetti. Gözaltına alınan 3 arkadaştan S.P., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kazım Demirtaş'ın sabah saatlerinde morgdan alınan cenazesi, Sırrın Mahallesi Mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen cenaze töreninde Demirtaş'ın yakınları uzun süre gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Demirtaş, daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK