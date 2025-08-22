Türkçenin zengin kelime hazinesi, zaman zaman kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu Kim Milyoner Olmak İster sorusu, dilimize ait geleneksel ifadelerden birini test ediyordu. Yarışmayı izleyen birçok kişi doğru cevabı tahmin etse de TDK'ya göre yazım şekli konusunda tereddüt yaşadı. Peki, ''Şakaklardan sarkan saç lülesi'' anlamındaki kelimenin TDK Güncel Sözlük'teki doğru yazılışı hangisidir?

ŞAŞAKLARDAN SARKAN SAÇ LÜLESİ'' ANLAMINDAKİ KELİMENİN TDK GÜNCEL SÖZLÜK'TEKİ DOĞRU YAZILIŞI HANGİSİDİR?

A) Züluf

B) Zülüf

C) Zulüf

D) Zuluf

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

TDK kaynaklarına göre bu kelimenin doğru yazımı: "zülüf" şeklindedir. Özellikle edebi metinlerde ve halk şiirlerinde sıkça geçen bu kelime, "yüzün iki yanından sarkan ince saç teli" anlamına gelir. Yanlış olarak "zülfü" ya da "zülf" gibi kullanımlar yaygın olsa da, TDK Güncel Sözlük'te yer alan doğru biçim "zülüf"tür.