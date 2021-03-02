Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kaç yaşında, nereli?
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Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kaç yaşında, nereli?

02.03.2021 10:51 | Son Güncelleme: 02.03.2021 11:15
Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer kaç yaşında, nereli?

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına (TÜİK) Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer atandı. Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde ekonometri üzerine yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Dinçer'in veri analizi, veri yönetimi ve veri madenciliği üzerine çok sayıda çalışması bulunuyor. Sait Erdal Dinçer kimdir? TÜİK Başkanı Dr. Sait Erdal Dinçer kimdir?

Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in TÜİK Başkanı olarak atanmasına ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. TÜİK'in önceki başkanı Cahit Şirin 15 Şubat'ta görevden alınmış ve yerine Başkan Yardımcısı Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten getirilmişti. Sait Erdal Dinçer'in atamasıyla kuruma asaleten görevlendirme gerçekleşti.

SAİT ERDAL DİNÇER KİMDİR?

1986-1990 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Jeoloji Mühendisliği okuyan Sait Erdal Dinçer, aynı üniversitede İşletme Mühendisliği bölümünde yüksek lisans yaptı. Dinçer aynı zamanda 1992-1995 yıllarında Marmara Üniversitesi ekonometri alanında yüksek lisans yaptıktan sonra doktorasını da Marmara Üniversitesi ekonometri bölümünde tamamladı.

Akademik kariyerine 2005 yılından bu yana Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi, Ekonometri bölümünde devam eden Prof. Dr. Sait Erdal Dinçer'in veri analizi, veri yönetimi ve veri madenciliği üzerine çok sayıda çalışması bulunuyor.

Türkiye ekonomisinin 2000 sonrası dönemine yönelik de çalışmaları olan Dinçer'in, 26 adet ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde yayınlanmış bilimsel makalesi, 12 adet ulusal ve uluslararası yayınevleri tarafından basılmış kitap ve kitap bölümü ile 7 adet uluslararası sempozyumlarda sunularak basılmış bildirileri bulunuyor.

Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde hakemlik ve editörlükleri mevcut olan ve iyi derecede İngilizce bilen Dinçer, çok sayıda Doktora ve Y. Lisans düzeyinde bilimsel tezin yönetimini gerçekleştirdi.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 11:26:10. #1.16#
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