Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı
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Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı

Beşiktaş Kaymakamlığı, şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak isteyen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

30.11.2019 23:51 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:53
Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı

Kaymakamlığı, şair 'ın heykelini yakmak isteyen 4 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Kaymakamlığın hesabından yapılan açıklamada, Süleyman Seba Caddesi'ndeki Şairler Parkı'nda bir grubun Şair Melih Cevdet Anday'ın heykelini yakmak istediği belirtilerek, "Emniyet birimlerimiz tarafından olaya müdahale edilerek dört kişi gözaltına alınmış ve haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: AA

Haber Videosu: Şair Anday'ın Beşiktaş'taki heykelini yakmak isteyen 4 kişi yakalandı
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