Saint Benoît Lisesi'nde, Balkan Şarkıları rüzgarı esti

31 Ekim Perşembe akşamı, seyirciler çoşkulu, festival tadında bir müzikal geceye tanıklık ettiler. Kolektif İstanbul, Saint Benoît Lisesi Silüet sahnesini bu konserle onurlandırdılar.

Kolektif İstanbul

Folk caz kolektifi Kolektif İstanbul, 2006 yılında kuruldu, farklı dönemlerde farklı müzisyenlerin katılımıyla zenginleşti. İlk albümleri "Balkanatolia" (2006) ile kısa sürede müzikseverlerin beğenisini kazandılar. 2008'de "Krivoto" adlı ikinci albümlerini yayımladılar. Montreux Caz Festivali, Schleswig-Holstein Müzik Festivali, İstanbul Caz Festivali, Fira Mediterrania gibi uluslararası festivallerde performans sergilediler. Anadolu ve Balkan müziğini hayranlık uyandırıcı sürprizlerle harmanladılar. Folk ve caz altyapıları geleneksel melodilerle birleştiği, gaydalar, trompetler, tubalar, akordeonlar, klarnetler, davullar, zurnaların havada uçuştuğu son albümleri Pastırma Yazı ile ilk kez Saint Benoît'nın konuğu oldular.

Saint Benoît Fransız Lisesi ve Siluet Salonu

Saint Benoît Fransız Lisesi kurulduğu günden bu yana sanata önem vermiştir. Saint Benoît Lisesi Silüet Salonu Mercan Dede, Kerem Görsev, İdil Biret, Canan Anderson, Aşkın Arsunan, Jehan Barbur, FisFüz, Jef Giansily, Tuna Kiremitçi, Ayhan Sicimoğlu, Erkan Oğur İsmail Hakkı Demircioğlu, Borusan Quartet, Nubass gibi ses getiren konserlere, 15.İstanbul Bienali basın toplantısına (İKSV) ve 27. Akbank Jazz Festivali kapsamında Purple is the Colour konserine ve ''Liselerde Caz'' atölye çalışmalarına ve Yapı Kredi Kültür Sanat ile Proust ve Müzik etkinliklerine ev sahipliği yapmıştır. Silüet Salonu, her yıl dünyadan ve Türkiye'den önemli sanatçıları ve uluslararası etkinlikleri ağırlamaya devam edecektir.

