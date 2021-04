Said Hatipoğlu kimdir? Said Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Said Hatipoğlu, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Said Hatipoğlu kimdir? Said Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1990

Kaç yaşında: 31yaşında

Nereli: Ankara

1990 yılında Ankara'da doğan Said Hatipoğlu, Babası Said Hatipoğlu'nu rol model almaktadır. Hatip olmayı amaçlayan Said Hatipoğlu Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde almıştır.

Said Hatipoğlu, tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır.