Said Hatipoğlu kimdir? Said Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?
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Said Hatipoğlu kimdir? Said Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem
Said Hatipoğlu kimdir? Said Hatipoğlu kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Said Hatipoğlu, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Said Hatipoğlu kimdir? Said Hatipoğlu kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Said Hatipoğlu İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Said Hatipoğlu'nun sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Said Hatipoğlu kaç yaşında, nereli ve Said Hatipoğlu kimdir konularını araştırdı.

SAİD HATİPOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 1990

Kaç yaşında: 31yaşında

Nereli: Ankara

1990 yılında Ankara'da doğan Said Hatipoğlu, Babası Said Hatipoğlu'nu rol model almaktadır. Hatip olmayı amaçlayan Said Hatipoğlu Üniversite eğitimini Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde almıştır.

Said Hatipoğlu, tasavvuf, mezhepler, edebi eserler, tarikatlar ve İslam kategorilerinde eserler kaleme almıştır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 22:55:45. #1.15#
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