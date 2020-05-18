Sahurdan sonra rahatsızlandı, hastanede öldü
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Sahurdan sonra rahatsızlandı, hastanede öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, eşiyle sahur yaptıktan sonra fenalaşan Hasan Kahveci (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Sahurdan sonra rahatsızlandı, hastanede öldü
18.05.2020 16:41 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:41

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, eşiyle sahur yaptıktan sonra fenalaşan Hasan Kahveci (37), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. 

Akyazı'ya bağlı İnönü Mahallesi 7086 Sokak'ta oturan Hasan Kahveci, eşiyle sahur yaptıktan bir süre sonra fenalaştı. Durumu fark eden eşinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri, Kahveci'yi ambulansla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kahveci, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Acı haberi alan Kahveci'nin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Hasan Kahveci'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi merkezine götürüldü.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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