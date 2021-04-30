Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
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Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS - Haberler | 3. Sayfa

Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı Güngören'de 4 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik saatlerinin yanması sonucu çıkan yangında mahsur kalanlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.

Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Güngören'de 4 katlı bir apartmanın girişindeki elektrik saatlerinin yanması sonucu çıkan yangında mahsur kalanlar ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı. Yangın dumanından etkilenen bir kadın ise ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yangında korkan bir çocuğunda annesine sarılarak ağladığı görüldü.

Yangın saat 02.30'da Güngören Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi Çağatay Sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinin yanması sonucu çıkan yangın dumanı apartmanın tüm katlarını sardı.

1 kadın dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Yangının çıktığını fark eden apartman ve sokak sakinleri durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dumandan etkilenen bir kadını çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Dumandan etkilenen kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. Aynı apartmanda kalan bir babanın da çocuklarını annesinin yanına getirdiği görüldü.

Yangından korkan çocuk annesine sarıldı

Yangından korkup gözyaşlarına hakim olamayan bir çocuğun annesine sarılarak korkusunu gidermek istediği anlar kameralara yansıdı. Sahur vakti çıkan yangında apartman sakinleri sokağa döküldü. Bina girişindeki elektrik saatlerinin de yanarak kullanılamaz hale geldiği göründü.

Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü
Sahur vakti çıkan yangın apartman sakinlerini sokağa döktü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DAVUT HAS

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