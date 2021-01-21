Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?

Ramazan Ayı'nda iyi bir sahur yapmak tüm gününüzü etkileyecektir. Tok tutan, susatmayan Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?

Oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur vakti denir. Sahurda yenen yemek gün boyu tokluk ve su ihtiyacınızı etkileyecektir. Kolay, pratik, tok tutacak tarifler ve yiyecekler haberimizde yer almaktadır. Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?

SAHUR TARİFLERİ

Lor peynirli, cevizli salata

Malzemeler;

Lor peyniri,

Ceviz,

Göbek salata,

Havuç

Nar,

Roka,

Yumurtalı ekmek

Malzemeler;

Kahvaltıların sevilen yiyeceği yumurtalı ekmek, karbonhidrat ve protein ağırlıklı olduğu için tok tutan tarifler arasındadır. Yumurta üstüne dilediğiniz peyniri ve sebzeyi ekleyebilirsiniz.

Kabaklı/patlıcanlı börek

Sebze tüketimi tokluk hissi üzerinde etkilidir. Sebzeli hazırlayacağınız ince hamurlu börek sahur için iyi alternatif olacaktır.

Patatesli yumurta

Yumurta tok tutan besinler arasındadır. Fakat her gün yumurta yemekten sıkılabilirsiniz. Yumurta ile birlikte en sevilen yiyecekler arasında yer alan patates, muhteşem seçenek olacaktır.

Menemen

Malzemelerİ;

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

2 adet büyük boy domates

Tuz

Karabiber

SAHURDA HANGİ YİYECEKLER YENMELİ?

Süt ve süt ürünleri, yumurta, salata, kuruyemiş ve tüketimi tok tutan besinler arasındadır. Sahurda bol su içmeyi unutmamalısınız. Aşırı tuzlu, baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerekir.