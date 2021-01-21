Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?

21.01.2021 14:56 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:59
Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?

Ramazan Ayı'nda iyi bir sahur yapmak tüm gününüzü etkileyecektir. Tok tutan, susatmayan Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?

Oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemeğe sahur vakti denir. Sahurda yenen yemek gün boyu tokluk ve su ihtiyacınızı etkileyecektir. Kolay, pratik, tok tutacak tarifler ve yiyecekler haberimizde yer almaktadır. Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli?

SAHUR TARİFLERİ

Lor peynirli, cevizli salata

Malzemeler;

Lor peyniri,

Ceviz,

Göbek salata,

Havuç

Nar,

Roka,

Yumurtalı ekmek

Malzemeler;

Kahvaltıların sevilen yiyeceği yumurtalı ekmek, karbonhidrat ve protein ağırlıklı olduğu için tok tutan tarifler arasındadır. Yumurta üstüne dilediğiniz peyniri ve sebzeyi ekleyebilirsiniz.

Kabaklı/patlıcanlı börek

Sebze tüketimi tokluk hissi üzerinde etkilidir. Sebzeli hazırlayacağınız ince hamurlu börek sahur için iyi alternatif olacaktır.

Patatesli yumurta

Yumurta tok tutan besinler arasındadır. Fakat her gün yumurta yemekten sıkılabilirsiniz. Yumurta ile birlikte en sevilen yiyecekler arasında yer alan patates, muhteşem seçenek olacaktır.

Menemen

Malzemelerİ;

4 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 adet kuru soğan

1 adet yeşil biber

2 adet büyük boy domates

Tuz

Karabiber

SAHURDA HANGİ YİYECEKLER YENMELİ?

Süt ve süt ürünleri, yumurta, salata, kuruyemiş ve tüketimi tok tutan besinler arasındadır. Sahurda bol su içmeyi unutmamalısınız. Aşırı tuzlu, baharatlı yiyeceklerden uzak durulması gerekir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump İlham Aliyev Fahrettin Koca Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Can Yaman Oğuzhan Koç Ceyda Düvenci Neslihan Atagül
Spor Arda Turan Erol Bulut Mesut Özil Ersun Yanal Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahur tarifleri! Pratik sahur menüleri! Tok tutan, kolay sahur yiyecekleri! Sahurda hangi yiyecekler yenmeli? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 14:59:22. #1.15#
title