Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar
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Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar

İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ - Haberler | 3. Sayfa

Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar Adana'da sahte parayla ikinci el cep telefonu satın alan kişi ile sahte paraları temin eden şüpheli tutuklandı Adana'da sahte parayla ikinci el cep telefonu satın alan kişi ile sahte paraları temin eden şüpheli tutuklandı.

Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar

Adana'da sahte parayla ikinci el cep telefonu satın alan kişi ile sahte paraları temin eden şüpheli tutuklandı

ADANA - Adana'da sahte parayla ikinci el cep telefonu satın alan kişi ile sahte paraları temin eden şüpheli tutuklandı. Cep telefonunu alan şahsın geçen sene de sahte para kullanmaktan cezaevine girdiği, korona virüs izniyle çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, olay 30 Nisan Cuma günü merkez Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi 58149 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Tolga T. bir internet sitesine cep telefonunun satış ilanı verdi. İlanı gören Veysi A. (30), Tolga T. ile irtibat kurup 2 bin 850 lira karşılığında anlaşıp gece 03.30'da cep telefonunu almaya gitti.

Veysi A., Tolga T.'ye toplam 57 adet 50 liralık banknot vererek cep telefonunu aldı. Tolga T. ise eve gidip baktığında paraların sahte olduğunu, 19 paranın bir seri, 38'inin ise farklı bir seri olduğunu fark etti.

Genç adam durumu hemen polise bildirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Mali Büro ekipleri de ihbar üzerine harekete geçti. Ekipler kısa sürede Veysi A.'yı gözaltına aldı. Veysi A. ise ifadesinde sahte paraları İbrahim D.'den aldığını söyledi.

Ekipler bunun üzerine İbrahim D.'yi de gözaltına aldı. İbrahim D. ifadesinde sahte paraları Veysi A.'ya verdiğini kabul etti. Sahte paralara el konulurken zanlılar çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan, Veysi A.'nın 13 Ocak 2020 tarihinde sahte para kullanmaktan cezaevine girdiği, 15 Nisan 2020'de ise korona virüs izniyle çıktığı öğrenildi.

Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar
Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar
Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar
Sahte parayla cep telefonu alınca yakalandılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UMUTCAN İŞLEDİCİ

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