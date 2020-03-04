04.03.2020 18:10 | Son Güncelleme: 04.03.2020 18:13

Sahte kimlikle yaşayıp, uyuşturucu yetiştirmiş

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde, hakkında bulunan çeşitli arama kararları nedeniyle 7 yıldır kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimlik kartı ile yaşayan Fatih Karakaş (66), jandarma tarafından yakalandı. Tutuklanan Karakaş'ın evinde uyuşturucu madde ile uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği bulundu.

Kemer Merkez Karakol Komutanlığı ekipleri, 2013 yılından bu yana hakkında 'resmi belgede sahtecilik', 'çocuk kaçırma' ve 'yaralama' suçlarından arama kaydı bulunan Fatih Karakaş'ın, sahte kimlik ile Göynük Mahallesi'nde yaşadığını belirledi. Tespit edilen adrese baskın yapan jandarma, Fatih Karakaş'ı yakalayarak, gözaltına aldı. Jandarmaya kardeşi adına düzenlenmiş sahte kimliği gösteren şüphelinin evinde yapılan aramada, çatı katında kurduğu düzenek ile uyuşturucu madde 'skunk' ve kenevir yetiştirdiği tespit edildi. Evde ayrıca 10 kilogram esrar, 750 gram skunk ve 31 kenevir bitkisi ele geçirildi. El konulan uyuşturucular imha edilirken, Fatih Karakaş sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: DHA

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