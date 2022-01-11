Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim? Sahte Kabadayı filmi konusu, oyuncuları ve Sahte Kabadayı özeti! - Haberler
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Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim? Sahte Kabadayı filmi konusu, oyuncuları ve Sahte Kabadayı özeti!

Sahte Kabadayı filmi oyuncuları kim? Sahte Kabadayı filmi konusu, oyuncuları ve Sahte Kabadayı özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Sahte Kabadayı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Sahte Kabadayı konusu, özeti ve Sahte Kabadayı oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Sahte Kabadayı filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Sahte Kabadayı filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sahte Kabadayı filmini izleyecek olanların merak ettiği Sahte Kabadayı konusu nedir, Sahte Kabadayı oyuncuları kimler ve Sahte Kabadayı özeti gibi konuları inceliyoruz.

SAHTE KABADAYI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mafya babasının oğlu olan Kemal babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herekse kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine Babanın mirası bölünür. Babanın sağ kolu olan Avukat babanın oğlu Kemala ulaşarak durumu anlatır ve olaylar bundan sonra gelişmeye başlar...

SAHTE KABADAYI FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Natuk Baytan

Oyuncular: Kemal Sunal, Coşkun Göğen, Suna Selen, Kazım Kartal, Mümtaz Ener

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976 (82 dk)

Senaryo: Suavi Sualp

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