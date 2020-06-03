Sahte Kabadayı film konusu nedir? Sahte Kabadayı film oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı hakkında merak edilen her şey! Yeşilçam filmi Sahte Kabadayı! Kemal Sunal'ın sevilen filmlerinden olan Sahte Kabadayı filmi yıllar geçse de keyifle izleniyor. Sahte Kabadayı filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Sahte Kabadayı film konusu nedir? Sahte Kabadayı film oyuncuları kimler? Sahte Kabadayı hakkında merak edilen her şey! Yeşilçam filmi Sahte Kabadayı!

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden olan ve Kemal Sunal'ın baş rolünde olduğu kahkaha tufhanı Sahte Kabadayı filmi yıllar geçsede halen daha beğeni ve keyifle izleniyor. Türk sinemasının komedi ve güldürü türündeki yapımı Sahte Kabadayı düşündüren yönleriyle de her zaman tekrar tekrar bıkılmadan usanılmadan izlenmeye devam ediyor. Efsane film Sahte Kabadayı hakkında merak edilen detayları sizler için kaleme aldık.

SAHTE KABADAYI FİLM KONUSU NEDİR?

Mafya babasının oğlu olan Kemal babasından habersiz tren garlarında pişmaniye satmaktadır. Saf ve gözü fazla açık olmayan Kemal aynı zamanda önüne gelen herekse kafa tutmaktadır. Babasının bir iş görüşmesi sırasında Muhtar isimli adamı tarafından öldürülmesi üzerine Babanın mirası bölünür. Babanın sağ kolu olan Avukat babanın oğlu Kemala ulaşarak durumu anlatır ve olaylar bundan sonra gelişmeye başlar...

SAHTE KABADAYI

SAHTE KABADAYI KÜNYESİ NEDİR?

Yönetmen: Natuk Baytan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 1976 (82 dk)

Senaryo: Suavi Sualp

Yapımcı Firma: Cem Film

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: Türkçe

SAHTE KABADAYI OYUNCULARI KİMLER?

Kemal Sunal

Coşkun Göğen

Suna Selen

Kazım Kartal

Mümtaz Ener