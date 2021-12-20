Sahte jinekologdan akılalmaz oyun! Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı
İtalya'nın Bari kentinde kendisini jinekolog olarak tanıtan 40 yaşındaki cinsel tacizci, kadınların şikayeti üzerine gözaltına alındı. Şahsın, evine kurduğu bir düzenek sayesinde çok sayıda kadını web kamerasıyla muayene ettiği ve çıplak olarak kayda aldığı ortaya çıktı.
İtalya'da sahte jinekolog tarafından hazırlanan akılalmaz oyun, bir anda gündeme oturdu. Bari kentindeki evinde kameralı düzen kuran cinsel tacizci, rahatsızlıkları bulunan kadınları da muayene etmeye başladı. Sahte doktor, muayene ettiği kadınlara "Enfeksiyonunuz var" diyerek ilaç yazdı.
Çok sayıda kadını muayene eden sahte jinekolog, aşırı hareketleri yüzünden yakalandı. Kadınları internet üzerinden muayene eden ve bu anları kayda alan doktor, kişisel sorular sormaya başlamasının ardından kadınların dikkatini çekti.
Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, evine operasyon düzenledikleri adamı gözaltına aldı. Adamın evinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda akıllı telefon ve hafıza kartına da el konuldu.
Polisler, tacizcinin Lazio'dan Lombardia ve Calabria'ya kadar İtalya genelinde 400'den fazla kadını muayene ettiğini belirtti. Cinsel tacizcinin daha fazla kadını hedef aldığı ihtimali üzerinde de duruluyor.
Tacizce maruz kalan kadınlardan biri ise yaptığı açıklamada, "Kendisini doktor olarak tanıttı. Doğum tarihimi ve doğum yerimi biliyordu ve son aylarda jinekolojik muayene yaptırıp yaptırmadığımı sordu. Gittikçe kişisel sorular sordu. Ardından video görüşmek istedi ve teşhis yapmak için özel bölgelerimi açmamı talep etti" ifadelerini kullandı.
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