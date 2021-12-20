Sahte jinekologdan akılalmaz oyun! Evine kurduğu kamerayla onlarca kadını çıplak şekilde kayda aldı

İtalya'da sahte jinekolog tarafından hazırlanan akılalmaz oyun, bir anda gündeme oturdu. Bari kentindeki evinde kameralı düzen kuran cinsel tacizci, rahatsızlıkları bulunan kadınları da muayene etmeye başladı. Sahte doktor, muayene ettiği kadınlara "Enfeksiyonunuz var" diyerek ilaç yazdı.

HAREKETLERİ ELE VERDİ

Çok sayıda kadını muayene eden sahte jinekolog, aşırı hareketleri yüzünden yakalandı. Kadınları internet üzerinden muayene eden ve bu anları kayda alan doktor, kişisel sorular sormaya başlamasının ardından kadınların dikkatini çekti.

GÖZALTINA ALINDI

Kadınların şikayeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, evine operasyon düzenledikleri adamı gözaltına aldı. Adamın evinde yapılan aramalar sonucunda çok sayıda akıllı telefon ve hafıza kartına da el konuldu.

400 KADINI MUAYENE ETMİŞ

Polisler, tacizcinin Lazio'dan Lombardia ve Calabria'ya kadar İtalya genelinde 400'den fazla kadını muayene ettiğini belirtti. Cinsel tacizcinin daha fazla kadını hedef aldığı ihtimali üzerinde de duruluyor.

"ÖZEL BÖLGELERİMİ GÖRMEK İSTEDİ"

Tacizce maruz kalan kadınlardan biri ise yaptığı açıklamada, "Kendisini doktor olarak tanıttı. Doğum tarihimi ve doğum yerimi biliyordu ve son aylarda jinekolojik muayene yaptırıp yaptırmadığımı sordu. Gittikçe kişisel sorular sordu. Ardından video görüşmek istedi ve teşhis yapmak için özel bölgelerimi açmamı talep etti" ifadelerini kullandı.

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