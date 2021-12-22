Sahte içkiden zehirlenip yoğun bakıma alındı, 20 gün sonra öldü - Haberler
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Sahte içkiden zehirlenip yoğun bakıma alındı, 20 gün sonra öldü

Sahte içkiden zehirlenip yoğun bakıma alındı, 20 gün sonra öldü
Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel

ANTALYA'da, içtiği sahte içki nedeniyle zehirlenerek, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında 20 gündür tedavi gören Halil Öz (46), yaşamını yitirdi.

ANTALYA'da, içtiği sahte içki nedeniyle zehirlenerek, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında 20 gündür tedavi gören Halil Öz (46), yaşamını yitirdi.

Turizm firmasında servis şoförü olarak çalışan Halil Öz, 20 gün önce içtiği sahte içkiden zehirlenip, fenalaşınca yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Öz, dün akşam hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Öz'ün cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Otopsinin ardından bugün yakınlarının teslim aldığı Halil Öz'ün cenazesi, Muratpaşa Güzeloba Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


Sahte içkiden zehirlenip yoğun bakıma alındı, 20 gün sonra öldü

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri

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