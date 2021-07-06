Sahte içki kabusu büyüyor, ölü sayısı 12 oldu
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Sahte içki kabusu büyüyor, ölü sayısı 12 oldu

Sahte içki kabusu büyüyor, ölü sayısı 12 oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran 2021 tarihinde ortaya çıkan sahte içki kabusu her geçen gün daha büyüyor.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran 2021 tarihinde ortaya çıkan sahte içki kabusu her geçen gün daha büyüyor. Çorlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman'ın da hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

24 Haziran 2021 tarihinde 4 kişinin zehirlenme şüphesi ile Çorlu Devlet Hastanesi'ne başvurmaları ve bu kişilerin içtikleri içki nedeniyle hastanelik olduklarını söylemeleri ile ortaya çıkan sahte içki kabusunda ilk olarak Pakistan uyruklu bir kişi yaşamını yitirmişti. Ardından Emin Kırcaali, Sadık Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Nurcihan Engin, Remzi Zabınoğlu, Levent Engin, ve Hasan Nişancı hayatlarını kaybetmişlerdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren Vedat Bektaş (25) ile Ahmet Ataman (59) adlı kişilerin de hayatlarını kaybetmesi ile sahte içki kabusunda ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre 2'si entübe toplamda 7 kişinin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.

Olayla ilgili olarak Çorlu ve Tekirdağ polisinin gerçekleştirdiği operasyonlar çok miktarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş sahte içkileri piyasaya sürdüğü değerlendirilerek gözaltına alınan toplam 6 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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