Sahte içki içti, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sahte içki içti, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

24.10.2020 22:55 | Son Güncelleme: 24.10.2020 22:59
Sahte içki içti, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Özcan Akdoğan (41), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde, sahte içki içtikten sonra fenalaşan Özcan Akdoğan (41), tedavi gördüğü hastanede 3 gün sonra hayatını kaybetti.

Çarşamba ilçesi Kumköy Mahallesi'nde, iddiaya göre geçen perşembe günü sahte içki içen Özcan Akdoğan, aniden fenalaştı. Yakınları tarafından hastaneye kaldırılan Akdoğan, Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı. Sabaha karşı durumu ağırlaşan Akdoğan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.Akdoğan'ın sahte içkiyi aldığı ileri sürülen büfenin sahibi K.G. ise gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin KALAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Ersin Tatar Bülent Turan İlham Aliyev Meral Akşener
Magazin Hadise Derviş Zaim Oktay Kaynarca Aras Bulut İynemli
Spor Falcao Ali Koç Erol Bulut Serdar Aziz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Aydın Adana Galatasaray Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sahte içki içti, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.10.2020 22:59:26. #1.14#
title