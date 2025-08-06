Sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Avukat Cüneyd Altıparmak, kamu kurumlarına sızarak sahte belgeler düzenleyen organize bir yapının iç yüzünü Haberler.com ekranlarında gözler önüne serdi. Altıparmak, sadece yerel bir dolandırıcılıktan değil, uluslararası bağlantıları olabilecek organize bir suç ağından söz etti. Peki, sahte diploma olayı nasıl ortaya çıktı?

SAHTE DİPLOMA OLAYI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Gündemi sarsan sahte diploma ve elektronik imza skandalına dair konuşan Altıparmak, olayın ciddiyetine dikkat çekti:

"Bu olay basit bir belge sahteciliğinden ibaret değil. Kamu sistemlerine sızılmış, resmi belgeler yasa dışı biçimde düzenlenmiş. Bu da gösteriyor ki karşımızda çok iyi organize olmuş bir yapı var."

Altıparmak, sistematik şekilde sahte belgeler üretildiğini ve bu yapıların tek başlarına hareket etmediğini belirterek şunları söyledi:

"Bu, bireysel olarak yapılabilecek bir iş değil. Kapsamlı ve sistemli bir organizasyondan söz ediyoruz. Ayrıca bu yapıların uluslararası bağlantılarının da detaylı bir şekilde araştırılması gerektiğini düşünüyorum."

3 YILDAN 8 YILA KADAR HAPİS CEZASI

Sahte diplomalar, not yükseltme belgeleri ve ehliyetlerin resmi belgede sahtecilik suçu kapsamında değerlendirildiğini belirten Altıparmak, kullanılan belgelerin büyük hukuki sonuçları olabileceğini vurguladı:

"Bu tür belgeleri kullanan kişiler 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir."

Altıparmak, bazı kişilerin bu belgeler için yüksek meblağlar ödediğini, ancak doğrudan bir kara para aklama bağlantısının bulunmadığını ifade etti:

"Ortada kara para aklama gibi bir durum görünmüyor. Ancak işin içinde ciddi bir dolandırıcılık var ve bu durum kamu güvenliği açısından büyük bir risk teşkil ediyor."